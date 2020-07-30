Гірн: Вайт ризикує, виходячи на бій проти Повєткіна

Ділліану Вайту буде не просто перемогти Олександра Повєткіна у бою за тимчасовий титул WBC в суперважкій вазі.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Вайт дуже ризикує, виходячи на бій проти Повєткіна. Легкі поєдинки залишилися в минулому. Тепер все 50 на 50. Вайт був номером 1 в рейтингу WBC - зараз це звучить комічно, але у нас є своя дата в кінці лютого, працюємо над нею.

Повєткін добре підготовлений, олімпійський чемпіон, на його рахунку хороші бої з Джошуа і Володимиром Кличко. А також в його скарбничці перемоги над Девідом Прайсом з Х'ю Ф'юрі. Він може добре боксувати. Буде небезпечний бій", - розповів Гірн.