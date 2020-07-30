 Арум: Найближчим часом закриємо питання з гонорарами Ломаченка і Лопеса | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Найближчим часом закриємо питання з гонорарами Ломаченка і Лопеса

Сьогодні 08:08 753 0
Промоутер оновив інформацію про підготовку мегафайту
Арум: Найближчим часом закриємо питання з гонорарами Ломаченка і Лопеса
#Арум, #Ломаченко, #Лопес

Джерело - Boxing Scene.

Промоутер Боб Арум не впевнений, що бій Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса відбудеться на платформі PPV.

Про це заявив сам промоутер.

"Ми націлені на 3 жовтня. Наразі ми намагаємося домовитися про гонорари. Прогрес є, і, сподіваюся, ми закриємо це питання найближчим часом. Цим займається ESPN. Не можу сказати, виведуть вони бій на PPV чи ні, це їхня справа.

Це дорога подія. Але якщо Студентська футбольна ліга не стане показувати, наприклад, гру Мічигану і Огайо, ми могли б поставити в цей же кард ще два титульні бої [вивести шоу на PPV] і зробити хорошу заміну футболу", - сказав Арум. 

Раніше повідомлялося, що чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком.

Нагадаємо, Ломаченко погодився з усіма умовами на бій з Лопесом.

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