Усик: Подивіться на Руїса, у нього переміг холодильник

Більшість боксерів дивізіону важковаговиків мають зайву вагу, але просто лінуються її скидати.

Про це заявив боксер Олександр Усик.

"Більшість важковаговиків мають зайву вагу, і вона їм заважає. Чому не прибирають? Тому що лінуються це робити. Їм просто лінь. Можна помітити по другому поєдинку Джошуа - Руїс, коли у Ентоні мінус 5 кг, а у Енді плюс 7 кг.

У першому бою Руїс був швидким, вибуховим, а тут холодильник переміг. Сам Руїс винен в цьому, і я не хочу носити на собі зайві кілограми, щоб не втратити швидкість і рухливість", - сказав Усик.