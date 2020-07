Top Rank приступила до переговорів щодо титульному бою Ломаченко - Лопес

Промоутерська компанія Top Rank почала переговори з приводу поєдинку між чемпіоном WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василем Ломаченко та володарем титулу IBF Теофімо Лопесом.

Про це повідомляє журналіст The Atheltic Майк Коппінджер.

Бій повинен відбутися 3 жовтня. Транслятором титульного поєдинку виступить ESPN або ESPN PPV.

Top Rank began negotiations today toward a fight between Vasiliy Lomachenko and Teofimo Lopez, sources tell The Atheltic. The fight is being targeted for Oct. 3 on ESPN or ESPN PPV. Terrific matchup, winner would be undisputed at 135 pounds