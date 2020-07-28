 Усик - про свою промоутерську компанію: Конкуренти починають вставляти палиці у колеса | Бокс | Champion.com.ua
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Усик - про свою промоутерську компанію: Конкуренти починають вставляти палиці у колеса

Сьогодні 11:40 751 0
Для боксера робота конкурентів є стимулом
Усик - про свою промоутерську компанію: Конкуренти починають вставляти палиці у колеса
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Для колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика промоутерська компанія не є заробітком.

Про це заявив сам боксер

"На цей час, промоутерська компанія - це не заробіток. Це мінус. Я сильно багато не думаю, що зароблю на цьому. Я в іншому напрямку хочу заробити - бокс, бізнес. Це не крадіжка. Це чесно зароблені гроші.

Конкуренти вставляють палиці в колеса? Звичайно, починають. Це збуджує. Створить стимули для роботи. Якщо тебе женуть, поганяють, обзивають - це круто. Значить, ти правильно все робиш. Потрібно рухатися вперед.

Я православний християнин. Все життя мені говорили, що я не правильно щось роблю або мені не треба займатися боксом. Або в 21-м столітті ти віриш в Бога. Так, я вірю в Бога, тому що я знаю, що він є. Він мені допомагає кожен день. Я з ним розмовляю", - сказав Усик.

Нагадаємо, що перший турнір промоутерської компанії Усика відбудеться 1 серпня.

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