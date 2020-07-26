Майбутній суперник Ломаченка склав портрет ідеального боксера

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), який в наступному бою битиметься з українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) за абсолютне чемпіонство в легкій вазі, назвав найсильніших боксерів за окремими критеріями.
Боксер мрії за версією Лопеса повинен мати характеристики таких боксерів:
міць - Майка Тайсона
швидкість - Менні Пакьяо
роботу ніг - Мохаммеда Алі
контроль рингу - Роберто Дюрана
джеб - Андре Ворда
щелепу - Геннадія Головкіна
характер - Артуро Гатті
захист - Флойда Мейвезера
Нагадаємо, Лопес підтвердив бій з Ломаченком.