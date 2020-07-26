Майбутній суперник Ломаченка склав портрет ідеального боксера

Боєць мрії за версією Теофімо Лопеса

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО), який в наступному бою битиметься з українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) за абсолютне чемпіонство в легкій вазі, назвав найсильніших боксерів за окремими критеріями.

Боксер мрії за версією Лопеса повинен мати характеристики таких боксерів:

міць - Майка Тайсона

швидкість - Менні Пакьяо

роботу ніг - Мохаммеда Алі

контроль рингу - Роберто Дюрана

джеб - Андре Ворда

щелепу - Геннадія Головкіна

характер - Артуро Гатті

захист - Флойда Мейвезера

Нагадаємо, Лопес підтвердив бій з Ломаченком.