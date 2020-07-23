Мейвезер не виключив можливості реваншу з Мак-Грегором

Непереможений американець Флойд Мейвезер може провести бій-реванш із зіркою MMA Конором Мак-Грегором лише на боксерському рингу.

Про це заявив сам Флойд.

"Я не буду битися з Мак-Грегором в ММА. Я думаю також, як і команди-переможці, які отримують перевагу свого поля. Не потрібно лагодити те, що працює ідеально. А у мене якраз ідеальний послужний список.

Я радію своїй пенсії. Але ти ніколи не знаєш, як все складеться. У будь-якому випадку, це повинно бути гідна пропозиція. Це як азартні ігри, вірно? Потрібно вичавити сік, незважаючи на те, хто твій суперник", - зазначив Мейвезер.