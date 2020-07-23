Головкін і Альварес проведуть третій бій у 2021 році

Боксери зароблять пристойні суми за бій

Чинний чемпіон світу в двох вагових категоріях Сауль Альварес і володар титулу IBF в середній вазі Геннадій Головкін проведуть третій бій у 2021 році.

Про це повідомляє The Athletic.

Кілька місяців тому Канело і Головкін домовилися про третій поєдинок. Джерела розповіли, що Альварес заробить близько 45 мільйонів доларів, а Головкін - 30 мільйонів.

Їхній реванш приніс понад 27 мільйонів доларів від продажу квитків, так що трилогія не пройде без глядачів. Бій може відбутися в травні 2021 року", - повідомив Коппінджер.

Нагадаємо, перший бій Головкіна і Альвареса завершився внічию, другий виграв мексиканець.

Раніше, Гірн заявляв, що Альварес хоче побитися зі Смітом.