Чісора готується до Усика, але думає про виступи в MMA

Британський боксер хоче спробувати себе в MMA

Джерело - Sky Sports.

Британський боксер Дерек Чісора чекає поєдинку з українцем Олександром Усиком, проте одночасно розглядає можливість спробувати себе в MMA.

Про це заявив сам боксер.

"Поки що пріоритетом є бій з Усиком. Але я вже говорив, що готовий битися з найкращими в MMA. Багато представників MMA переходять в бокс, а я б хотів стати тим, хто з боксу прийшов до них і вирубав кількох потужних хлопців", - сказав Чісора.

Поєдинок Усик - Чісора повинен відбутися восени.

Раніше, Чісора заявляв, що не зможе битися з Усиком без глядачів.