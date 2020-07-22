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У Дерев’янченка зірвався чемпіонський бій з американцем

Сьогодні 11:30 902 0
Чарло відмовився битися з Дерев'янченком
У Дерев’янченка зірвався чемпіонський бій з американцем
#Дерев'янченко

Джерело - espreso.tv.

Чемпіон світу WBC у середній вазі Джермалл Чарло відмовився від поєдинку проти українця Сергія Дерев'янченка.

Про це повідомляє ESPN. 

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Володар титулу WBC в середній вазі (до 72,6 кг) Джермалл Чарло проведе об'єднавчий бій із домініканцем Джейсоном Росаріо, який володіє титулами IBF та WBA.

Орієнтовна дата поєдинку - кінець вересня 2020 року.

Таким чином, Джермалл Чарло відмовився від поєдинку з Сергієм Дерев'янченком.

Нагадаємо, Дерев'янченко може стати священиком після закінчення кар'єри.

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