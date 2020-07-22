У Дерев’янченка зірвався чемпіонський бій з американцем

Джерело - espreso.tv.
Чемпіон світу WBC у середній вазі Джермалл Чарло відмовився від поєдинку проти українця Сергія Дерев'янченка.
Про це повідомляє ESPN.
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Володар титулу WBC в середній вазі (до 72,6 кг) Джермалл Чарло проведе об'єднавчий бій із домініканцем Джейсоном Росаріо, який володіє титулами IBF та WBA.
Орієнтовна дата поєдинку - кінець вересня 2020 року.
Таким чином, Джермалл Чарло відмовився від поєдинку з Сергієм Дерев'янченком.
Нагадаємо, Дерев'янченко може стати священиком після закінчення кар'єри.