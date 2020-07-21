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Хейні має секретний план для перемоги над Ломаченком

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Хейні має секретний план для перемоги над Ломаченком
#Хейні, #Ломаченко

Джерело - Boxingnews24.com.

У Девіні Хейні для перемоги над українським боксером Василем Ломаченком є секретна заготівка.

Про це заявив тренер боксера Міккі Бей.

"Хейні був готовий до бою з Ломаченком, але WBC перевели його в ранг франчайзингового чемпіона, і це не вина Девіна. Мені дуже подобається Ломаченко як боєць, але Девін був готовий до нього.

Він збирається здивувати Ломаченка. Річ у тому, що люди не розуміють все те, що є у Девіна. З того часу, як він бився в останній раз, він став набагато кращим.

Я не збираюся розкривати план, але у нас є секретна заготівка. Це спрацює на 100%. Єдине, в чому перевага Ломаченка – це досвід", - сказав Бей.

Раніше, WBO відмінила турнір претендентів на пояс Ломаченка.

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