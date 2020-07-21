Редкач: Скільки людей хочуть, щоб я надрав дупу Бронеру?

Джерело - Чемпіон.
34-річний український боксер Іван Редкач хоче провести бій із 30-річним американським бійцем Едріеном Бронером.
Про це знову заявив українець.
"Скільки людей хочуть побачити мене, що надирає дупу Едріену Бронеру? Дайте мені знати якомога швидше. Дуже дякую", - написав Редкач.
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How many people want to see me kick. @adrienbroner ass let me know as soon as possible. Thanks a lot. 🙌 @showtimeboxing
У своєму останньому поєдинку, який відбувся 25-го січня 2020-го року, Редкач програв американцеві Денні Гарсії одностайним рішенням суддів.
Раніше, Редкач назвав свого потенційного суперника.