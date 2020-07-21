Редкач: Скільки людей хочуть, щоб я надрав дупу Бронеру?

Український боксер продовжує викликати американського бійця на поєдинок

Джерело - Чемпіон.

34-річний український боксер Іван Редкач хоче провести бій із 30-річним американським бійцем Едріеном Бронером.

Про це знову заявив українець.

"Скільки людей хочуть побачити мене, що надирає дупу Едріену Бронеру? Дайте мені знати якомога швидше. Дуже дякую", - написав Редкач.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 25-го січня 2020-го року, Редкач програв американцеві Денні Гарсії одностайним рішенням суддів.

Раніше, Редкач назвав свого потенційного суперника.