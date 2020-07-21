 Редкач: Скільки людей хочуть, щоб я надрав дупу Бронеру? | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач: Скільки людей хочуть, щоб я надрав дупу Бронеру?

Сьогодні 16:12 437 0
Український боксер продовжує викликати американського бійця на поєдинок
Редкач: Скільки людей хочуть, щоб я надрав дупу Бронеру?
#Редкач

Джерело - Чемпіон.

34-річний український боксер Іван Редкач хоче провести бій із 30-річним американським бійцем Едріеном Бронером.

Про це знову заявив українець.

"Скільки людей хочуть побачити мене, що надирає дупу Едріену Бронеру? Дайте мені знати якомога швидше. Дуже дякую", - написав Редкач.

 
 
 
 
 
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How many people want to see me kick. @adrienbroner ass let me know as soon as possible. Thanks a lot. 🙌 @showtimeboxing

Допис, поширений The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 25-го січня 2020-го року, Редкач програв американцеві Денні Гарсії одностайним рішенням суддів.

Раніше, Редкач назвав свого потенційного суперника.

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