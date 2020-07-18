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Батько Лопеса впевнений у легкій перемозі сина над Ломаченком

Сьогодні 19:47 166 0
Теофімо Лопес-старший прокоментував бій сина проти Василя Ломаченка
Батько Лопеса впевнений у легкій перемозі сина над Ломаченком
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - isport.ua.

Батько і тренер чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопеса Теофімо Лопес-старший переконаний, що одне влучення його сина змінить до невпізнання стиль боксу Василя Ломаченка.

Про це розповів сам батько американського боксера.

"Я відповідаю, що коли Ломаченко спробує вдарити справа, мій син розчавить його лівим хуком. Це буде кінець Ломаченко. Коли мій син вперше за нього потрапить, ви побачите, як припиняться ці стрибки по рингу

У мого сина є не тільки удар, але і швидкість. Як на мене, Теофімо швидший, ніж Ломаченко. Василь здається швидким, тому що він викидає свої удари після зближення. Але він не може робити це лайно на відстані. Йому потрібно відшукати свій момент поблизу, тому Ломаченко починає стрибати по рингу", - сказав Теофімо Лопес-старший.

Нагадаємо, Лопес підтвердив бій з Ломаченком.

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