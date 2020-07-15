Гірн: Бій Джошуа - Пулєв може відбутися у незвичайному місці

Бій чемпіона світу WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа з болгарином Кубратом Пулєвим може відбутися у замку або на кораблі.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"У нас є різні ідеї. Наприклад, провести бій в присутності тисячі глядачів в дивному і незвичному місці. Були розмови про замках, про готелі і навіть про кораблях. Хорватія, наприклад, запропонувала провести бій в римському амфітеатрі. Прекрасний варіант.

У нас є багато варіантів, але все залежить від того, що буде дозволено на момент проведення бою. Чи зможемо ми запросити 16 тисяч уболівальників на арену O2? Відповіді на це питання поки що немає", - сказав Гірн.