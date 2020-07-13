Крім українця, на бій із зірковим мексиканцем претендують ще 4 боксера

Промоутери Сауля Альвареса з Golden Boy Promotions продовжують пошуки суперника для мексиканця на бій 12 вересня.

Про це повідомляє vringe.com.

Дворазовий експретендент на титул IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко раніше вважався основним варіантом для Альваресом, але тепер бюджет наступного бою Канело через кризу значно урізаний.

Крім Дерев'янченка у вересні побитися з Альваресом можуть Джон Райдер, Каллум Сміт, Ентоні Діррелл і Давид Лем'є. Хто з цієї п'ятірки фаворит на бій з мексиканцем, на даний момент невідомо.

Сергій Дерев'янченко в останньому бою в жовтні минулого року спірно програв Геннадію Головкіну і упустив шанс стати новим володарем вакантного титулу IBF в середній вазі.

Раніше, Дерев‘янченко отримав пропозицію на бій з Альваресом та Чарло.