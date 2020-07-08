 Тренер Дерев'янченка: Неважливо, з ким буде битися Сергій - з Канело або Чарло | Бокс | Champion.com.ua
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Тренер Дерев'янченка: Неважливо, з ким буде битися Сергій - з Канело або Чарло

Сьогодні 20:08 122 0
Українцеві все одно, з ким проводити наступний бій
Тренер Дерев'янченка: Неважливо, з ким буде битися Сергій - з Канело або Чарло
#Дерев'янченко, #Канело

Джерело - boxingnews24.com.

Українському боксеру Сергію Дерев'янченку не має різниці у пропозиціях щодо бою від чинного чемпіона в двох вагових категоріях Сауля Альвареса і володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло.

Про це заявив тренер українця Андре Роз'є.

"Дерев'янченка повертається, він готується до будь-якого суперника. Ми робимо те, що нам необхідно зробити, щоб підготуватися до будь-якого завдання, яка буде перед нами стоять.

Те, що ми хочемо зробити, - це просто питання часу, але ми будемо готові до всього. Дерев'янченка не хвилює, що Альварес може створити йому проблеми. Сергій бився з Геннадієм Головкіна і переміг його. У нього був бій з Деніелом Джейкобс. Цей поєдинок вийшов близьким. Як на мене, там була нічия.

Сергій ніколи не скаржиться. Коли ми надерли дупу Головкіну, він сказав: "Окей, тренер, все нормально. У нас завжди є другий шанс".

Неважливо, з ким буде битися Дерев'янченком - з Канело або Джермаллом Чарло. На цьому рівні ти повинен бути готовий до будь-якого суперника. Ніколи не знаєш, як складеться конкретний поєдинок. Все залежить від Дерев'янченка", - сказав Роз’є.

Раніше, Дерев‘янченко отримав пропозицію на бій з Альваресом та Чарло.

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