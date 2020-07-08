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Вайт перед боєм з Повєткіним пішов до іншого тренера

Сьогодні 21:25 666 0
Британець визнав, що співпраця не виправдала покладених на неї надій
Вайт перед боєм з Повєткіним пішов до іншого тренера
#Вайт

Джерело - Чемпіон.

Відомий британський боксер Ділліан Вайт під час підготовки до бою з росіянином Олександром Повєткіним припинив співпрацю зі своїм тренером Марком Тіббсом.

Про це заявив сам боксер.

"Просто щоб всі знали, що Марк Тіббс і я більше не працюємо разом як боксер і тренер. Я тренуюся в Португалії, у Марка молода сім'я, і у нього є новий тренажерний зал в Великій Британії.

Наше співробітництво не виправдало покладених на нього надій. Марк прийшов в мою команду 4 роки тому і допоміг мені перетворитися в бійця світового класу, яким я є сьогодні. Марк відмінний тренер, і я завжди буду вдячний йому і його батькові за все, що вони зробили", - написав Вайт.

Відзначимо, що бій Повєткін - Вайт відбудеться 22 серпня в Бійцівському саду Едді Гірна.

Раніше, Вайт не має наміру поступатися Джошуа боєм з Ф'юрі.

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