Вайт перед боєм з Повєткіним пішов до іншого тренера

Відомий британський боксер Ділліан Вайт під час підготовки до бою з росіянином Олександром Повєткіним припинив співпрацю зі своїм тренером Марком Тіббсом.

Про це заявив сам боксер.

"Просто щоб всі знали, що Марк Тіббс і я більше не працюємо разом як боксер і тренер. Я тренуюся в Португалії, у Марка молода сім'я, і у нього є новий тренажерний зал в Великій Британії.

Наше співробітництво не виправдало покладених на нього надій. Марк прийшов в мою команду 4 роки тому і допоміг мені перетворитися в бійця світового класу, яким я є сьогодні. Марк відмінний тренер, і я завжди буду вдячний йому і його батькові за все, що вони зробили", - написав Вайт.