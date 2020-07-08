Вайт перед боєм з Повєткіним пішов до іншого тренера

Джерело - Чемпіон.
Відомий британський боксер Ділліан Вайт під час підготовки до бою з росіянином Олександром Повєткіним припинив співпрацю зі своїм тренером Марком Тіббсом.
Про це заявив сам боксер.
"Просто щоб всі знали, що Марк Тіббс і я більше не працюємо разом як боксер і тренер. Я тренуюся в Португалії, у Марка молода сім'я, і у нього є новий тренажерний зал в Великій Британії.
Наше співробітництво не виправдало покладених на нього надій. Марк прийшов в мою команду 4 роки тому і допоміг мені перетворитися в бійця світового класу, яким я є сьогодні. Марк відмінний тренер, і я завжди буду вдячний йому і його батькові за все, що вони зробили", - написав Вайт.
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Just to let everyone know Mark Tibbs and I are no longer working together as boxer and trainer. I’m training in Portugal, Mark has a young family, and his own new gym in the UK. As it stands it just hasn’t worked out in the way we both hoped it would. Mark came into my team 4 years ago and has helped me turn into the world class fighter I am today. Mark is a great trainer and I will always be grateful to him and his dad for all they have done.
Відзначимо, що бій Повєткін - Вайт відбудеться 22 серпня в Бійцівському саду Едді Гірна.
Раніше, Вайт не має наміру поступатися Джошуа боєм з Ф'юрі.