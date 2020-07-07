Вайт: У бою зі мною може бути краща версія Повєткіна

Важковаговик Ділліан Вайт зустрінеться з кращою версією Олександра Повєткіна, адже на кону будуть хороші гроші і майбутній титульний бій.

Про це заявив сам британський боксер.

"Всі, з ким я боксував, були небезпечними. Повєткін, можливо, самий загартований серед усіх моїх суперників. У нього кращий послужний список. Він дуже жорсткий і сильний, а також має відмінну ударну міць.

Він розуміє, що якщо переможе мене, то отримає хороші гроші і титульний бій. Можливо, це буде найкраща версія Повєткіна. Це великий бій. Якщо я переможу, то продовжу тиснути на чемпіонський бій", - сказав Вайт.