Вайт: У бою зі мною може бути краща версія Повєткіна

Джерело - The Telegraph.
Важковаговик Ділліан Вайт зустрінеться з кращою версією Олександра Повєткіна, адже на кону будуть хороші гроші і майбутній титульний бій.
Про це заявив сам британський боксер.
"Всі, з ким я боксував, були небезпечними. Повєткін, можливо, самий загартований серед усіх моїх суперників. У нього кращий послужний список. Він дуже жорсткий і сильний, а також має відмінну ударну міць.
Він розуміє, що якщо переможе мене, то отримає хороші гроші і титульний бій. Можливо, це буде найкраща версія Повєткіна. Це великий бій. Якщо я переможу, то продовжу тиснути на чемпіонський бій", - сказав Вайт.
Відзначимо, що бій Повєткін - Вайт відбудеться 22 серпня в Бійцівському саду Едді Гірна.
Раніше, Вайт не має наміру поступатися Джошуа боєм з Ф'юрі.