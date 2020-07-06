Колишній суперник Усика: Я так сильно побив Ф'юрі, що він навіть не вийшов на наступний бій

Американський боксер суперважкої ваги Майкл Гантер хотів би провести бій із Ентоні Джошуа.

Про це заявив сам Гантер.

"Це правда, що я боксував з Ф'юрі в любителях. У нас своя історія, ми ще не поставили в ній крапку. Я настільки сильно побив Тайсона, що він навіть не вийшов на наступний бій. Виходить, це був технічний нокаут.

Джошуа став би новим викликом для мене. Але я б краще провів ще один бій з Ф'юрі. Джошуа - це виклик, але зустріч з ним мені не цікава", - заявив Гантер.