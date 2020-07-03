 Кемпбелл: Не думаю, що Ломаченко дасть мені реванш | Бокс | Champion.com.ua
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Кемпбелл: Не думаю, що Ломаченко дасть мені реванш

Сьогодні 22:25 108 0
Британський боксер вирішив згадати свій бій проти українця
Кемпбелл: Не думаю, що Ломаченко дасть мені реванш
#Кемпбелл, #Ломаченко

Джерело - SkySports.

Колишній претендент на титул чемпіона світу в легкій вазі Люк Кемпбелл вже домігся прогресу, в порівнянні з останнім поєдинком проти Василя Ломаченка.

Про це заявив сам боксер.

"Я не показав у своєму бою проти Ломи хороший бокс. Я можу бути значно краще. З деякими змінами я стану крутіше.

Я повинен продовжувати битися і перемагати всіх, хто проти мене. Дивлюся на поєдинок з Василем і розумію, що погано бився. Я думаю, що міг би битися краще.

Не дуже багато людей викликали Ломаченко на дуель. Моя думка, що він не сильно хоче давати мені реванш. Українець розуміє, що це буде важкий бій", - сказав Кемпбелл.

Нагадаємо, Арум назвав дату бою Ломаченко – Лопес.

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