Вайт: Ф'юрі - професійна жертва, він вміє маніпулювати публікою

Володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі вміє розгорнути ситуацію так, щоб в результаті вийти з неї переможцем.

Про це заявив Ділліан Вайт.

"Я називаю його [Ф'юрі] професійною жертвою. Він дуже спритно діє, вміє маніпулювати публікою, залучаючи її на свою сторону.

Ф'юрі - професіонал в пошуку симпатій. Він вміє розгорнути ситуацію так, щоб в результаті вийти з неї переможцем. Тайсон змушує людей ігнорувати все погане, що він зробив. У цьому весь Ф'юрі", - сказав Вайт.