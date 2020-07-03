Вайт: Ф'юрі - професійна жертва, він вміє маніпулювати публікою

Джерело - talkSPORT.
Володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі вміє розгорнути ситуацію так, щоб в результаті вийти з неї переможцем.
Про це заявив Ділліан Вайт.
"Я називаю його [Ф'юрі] професійною жертвою. Він дуже спритно діє, вміє маніпулювати публікою, залучаючи її на свою сторону.
Ф'юрі - професіонал в пошуку симпатій. Він вміє розгорнути ситуацію так, щоб в результаті вийти з неї переможцем. Тайсон змушує людей ігнорувати все погане, що він зробив. У цьому весь Ф'юрі", - сказав Вайт.
Нагадаємо, що Вайт є офіційним претендентом на титул WBC понад два роки. Його чемпіонський поєдинок повинен відбутися не пізніше лютого 2021 року.
Раніше, бій Ф'юрі - Вайлдер запланований на грудень.