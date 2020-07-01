Боксер зробив зухвалу заяву на адресу українця і його промоутера

Джерело - Fight Hype.

Чемпіону світу за версією WBC в легкій вазі Девіні Хейні не потрібен бій з володарем титулів WBC Franchise, WBO і WBA Василем Ломаченком, щоб стати топовим боксером.

Про це заявив сам американець.

"Так, я не отримав бій з Ломаченком. Ну і що? Я не потребую в цьому поєдинку. Хотів би я зустрітися з ним в рингу? Так. Я хочу боксувати з кращими суперниками. Лопес? Зараз Теофімо зайнятий боєм з Ломаченко. Нехай нокаутує його, а потім, сподіваюся, ми зможемо провести з ним бій. Промоутер Боб Арум не хоче, щоб я боксував з його боксерами. Він не зацікавлений в тому, щоб дати мені шанс стати зіркою. Арум знає, що якщо я вийду в ринг, то поб'ю Ломаченка", - заявив Хейні.

Раніше, Ломаченко готовий провести бій з Лопесом без глядачів.