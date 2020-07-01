 Чемпіон світу WBC погодився на бій з українським боксером | Бокс | Champion.com.ua
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Чемпіон світу WBC погодився на бій з українським боксером

Сьогодні 20:25 1379 0
Дерев'янченко може отримати бій з титулованим суперником
Чемпіон світу WBC погодився на бій з українським боксером
#Дерев'янченко, #Чарло

Джерело - Boxingscene.

Володар титулу WBC у середній вазі Джермалла Чарло що стати наступним суперником українця Сергія Дерев'янченка.

Про це заявив тренер американця Ронні Шилдс.

"Сподіваємося і молимося, що одного разу отримаємо бій з Альваресом. Але поки повинні битися з тими, кого перед нами поставлять. Перший боксер в світовому рейтингу - Сергій Дерев'янченко. Мабуть, зараз він головний претендент на бій з нами. Ми хочемо битися з кращими, Джермалл каже мені про це щодня", - сказав Шилдс.

Альварес є володарем титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у середній вазі та пояса WBA у другій середній вазі (до 76,2 кг).

Мексиканець має статус "франчайзингового" чемпіона WBC, який звільняє його від обов'язкового захисту титулу. Чарло володіє "звичайним" чемпіонським поясом WBC.

Раніше, наступним суперником Альвареса буде не чемпіон світу.

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