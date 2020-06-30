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Колишній суперник Ломаченка має намір скласти конкуренцію українцеві в легкій вазі

Вчора 22:54 626 0
Лінарес хоче повернутися на вершину
Колишній суперник Ломаченка має намір скласти конкуренцію українцеві в легкій вазі
#Лінарес

Джерело - ringtv.com.

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах венесуелець Хорхе Лінарес, який проведе бій проти домініканця Хав'єра Фортуни, готовий повернутися на вершину легкої ваги.

Про це заявив сам боксер.

"Я готовий повернутися на вершину легкої ваги. Я також вдячний за те, що очолив файт-кард в такий непростий для світу час, але я сподіваюся дати всім трохи відволіктися і похвилюватися, оскільки я стану на крок ближче до повернення корони в 135 фунтах", - зазначив Лінарес.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес повинен відбутися з глядачами.

Раніше, Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка.

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