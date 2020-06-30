Колишній суперник Ломаченка має намір скласти конкуренцію українцеві в легкій вазі

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах венесуелець Хорхе Лінарес, який проведе бій проти домініканця Хав'єра Фортуни, готовий повернутися на вершину легкої ваги.

Про це заявив сам боксер.

"Я готовий повернутися на вершину легкої ваги. Я також вдячний за те, що очолив файт-кард в такий непростий для світу час, але я сподіваюся дати всім трохи відволіктися і похвилюватися, оскільки я стану на крок ближче до повернення корони в 135 фунтах", - зазначив Лінарес.