Майк Тайсон розповів, що бути незалежним його навчила українка

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні свій день народження відзначає один з найвідоміших спортсменів - Майк Тайсон. Легендарному чемпіону світу виповнюється 54 роки.

Легендарний боксер буде приймати безліч поздоровлень, в тому числі і з України. Компанія Parimatch, наприклад, замінила на своєму сайті логотип на Pari Mike. Нагадаємо, що минулого року Тайсон на запрошення Parimatch приїжджав погостювати до Києва разом з сім'єю. Під час візиту він на зустрічі з журналістами згадав про Каміллі Евалд (Еващук), яка була його прийомною матір'ю і зазначив, що саме українка навчила його незалежності.

Хоча Тайсон завершив кар'єру вже 15 років тому, ім'я Залізного Майка все ще на слуху. Його можна побачити в епізодах голлівудських фільмів або почитати про нього в новинах. Не так давно з'явилися чутки про те, що Тайсон може провести бій з 57-річним Евандером Холіфілдом. Примітно, що ніхто з боксерів не став спростовувати цю інформацію. Обидва заявили, що поєдинок цілком може відбутися.

Протистояння з Холіфілдом стало одним з найспекотніших в історії боксу. А ось з братами Кличками Майк так жодного разу і не зустрівся. На рахунку Тайсона до сих пір безліч рекордів, побити які навряд чи комусь вдасться найближчим часом. Він внесений до Книги Рекордів Гіннеса за найбільшу кількість найшвидших нокаутів. Майк є наймолодшим чемпіоном світу і наймолодшим абсолютним чемпіоном світу, також він витратив найменше час від дебюту до завоювання чемпіонських титулів в професіоналах. Також, довгий час Тайсон був найбільш високооплачуваним боксером, до того як зійшла зірка Флойда Мейвезера.