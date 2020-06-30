 Майк Тайсон розповів, що бути незалежним його навчила українка | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Два українські телеканали покажуть фінал Кубка України
Вчора 17:10 1099
Ф'юрі: Перемогти Вайлдера можемо тільки ми з Усиком
Вчора 23:25 428
Мелікян: Не маю наміру опускатися до рівня Цецадзе
Вчора 21:25 481
Фенербахче запропонував Динамо 1 млн євро за оренду Родрігеса
Вчора 14:15 884
Зубков та Кравченко - у символічній збірній чемпіонату Угорщини
Вчора 13:40 819
Пиварич хоче продовжити контракт з Динамо
Вчора 12:44 1147
Родрігес не хоче повертатися у Динамо Михайличенка
Вчора 12:31 1390
Нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче
Вчора 11:15 1581
Ісенко: Лунін - мій приклад для наслідування
Вчора 10:14 1439
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 09:34 769
Блоги
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
28.06.2020 20:22 1395
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
28.06.2020 19:39 2333
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
28.06.2020 17:29 1179
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті Valeriy Ruchka
28.06.2020 16:42 1758
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова.
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова. Valeriy Ruchka
28.06.2020 14:46 1149
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
30 Червня 2020
23:57 Футбол Севілья на виїзді розгромила Леганес у 33 турі Ла-Ліги 87
23:41 Бокс Гірн закликав Вайлдера поступитися Вайту боєм проти Ф'юрі 244
23:25 Бокс Ф'юрі: Перемогти Вайлдера можемо тільки ми з Усиком 428
23:10 Футбол Манчестер Сіті продає Сане в Баварію за 55 мільйонів 347
22:54 Бокс Колишній суперник Ломаченка має намір скласти конкуренцію українцеві в легкій вазі 624
22:42 Футбол Мальорка знищила Сельту у 33 турі Ла-Ліги 434
22:29 Футбол Лаціо здобув вольову перемогу над Торіно у 29 турі Серії А 402
22:10 Футбол Ворскла продовжила контракт з одним із лідерів команди 478
21:55 Бокс Міллер може бути відсторонений від боксу на три роки 927
21:41 Футбол Майкон повернувся до загальної групи Шахтаря 478
21:25 Футбол Мелікян: Не маю наміру опускатися до рівня Цецадзе 481
21:09 Футбол Карпати залишили два футболісти 821
20:54 Футбол Волинь завдяки голу Кожанова переграла Оболонь Бровар у 21 турі Першої ліги 731
20:40 Бокс Белью: Впевнений, що Вайт рознесе Повєткіна 1551
20:30 Бокс Майк Тайсон розповів, що бути незалежним його навчила українка 1884 1
20:25 Футбол Бурда повернувся до загальної групи Динамо 978
20:10 Футбол Бразильський захисник покинув Ворсклу 1112
19:55 Футбол Чорноморець здолав Прикарпаття у 21 турі Першої ліги 972
19:40 Бокс Белью закликав довічно дискваліфікувати Міллера 1585
19:25 Футбол Бенфіка відправила тренера у відставку, не чекаючи завершення чемпіонату 1222
19:10 Бокс Гірн визначив переможця бою Вайт - Повєткін 1679
18:55 Футбол Мессі випав з ТОП-3 претендентів на Золотий м'яч-2020 1891
18:40 Футбол Рома запропонувала контракт Кавані 1256
18:25 Бокс Мартінес замість бою з Далакяном отримав іншого суперника 1439
18:10 Футбол Лідер Валенсії покинув клуб після закінчення контракту 1472

Майк Тайсон розповів, що бути незалежним його навчила українка

Вчора 20:30 1884 1
Майк Тайсон розповів, що бути незалежним його навчила українка

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні свій день народження відзначає один з найвідоміших спортсменів - Майк Тайсон. Легендарному чемпіону світу виповнюється 54 роки.

Легендарний боксер буде приймати безліч поздоровлень, в тому числі і з України. Компанія Parimatch, наприклад, замінила на своєму сайті логотип на Pari Mike. Нагадаємо, що минулого року Тайсон на запрошення Parimatch приїжджав погостювати до Києва разом з сім'єю. Під час візиту він на зустрічі з журналістами згадав про Каміллі Евалд (Еващук), яка була його прийомною матір'ю і зазначив, що саме українка навчила його незалежності.

Хоча Тайсон завершив кар'єру вже 15 років тому, ім'я Залізного Майка все ще на слуху. Його можна побачити в епізодах голлівудських фільмів або почитати про нього в новинах. Не так давно з'явилися чутки про те, що Тайсон може провести бій з 57-річним Евандером Холіфілдом. Примітно, що ніхто з боксерів не став спростовувати цю інформацію. Обидва заявили, що поєдинок цілком може відбутися.

Протистояння з Холіфілдом стало одним з найспекотніших в історії боксу. А ось з братами Кличками Майк так жодного разу і не зустрівся. На рахунку Тайсона до сих пір безліч рекордів, побити які навряд чи комусь вдасться найближчим часом. Він внесений до Книги Рекордів Гіннеса за найбільшу кількість найшвидших нокаутів. Майк є наймолодшим чемпіоном світу і наймолодшим абсолютним чемпіоном світу, також він витратив найменше час від дебюту до завоювання чемпіонських титулів в професіоналах. Також, довгий час Тайсон був найбільш високооплачуваним боксером, до того як зійшла зірка Флойда Мейвезера.

Коментарі ()