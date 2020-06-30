Тайсон Ф'юрі хоче наступного разу залишити вм'ятину у кар'єрі Деонтея Вайлдера.

Про це заявив сам боксер.

"Швидка відповідь на звинувачення в нечесній грі від Деонтея Вайлдера і його команди. Щойно прочитав замітку, в якій написано, що в мою рукавичку міг бути вшитий важкий тупий предмет. Так це так. В рукавички реально вшиті два здоровенні тупі предмети, по 3 кг кожен (кулаки). І якщо таким ось предметом гарненько потрапити по голові, то вийде те, що і вийшло з Деонтеєм.

Вм'ятина в твоїй голові? Наступного разу я залишу вм'ятину на твоїй кар'єрі, завершу її достроково. Ти в курсі, що таке два поспіль дострокових поразки? Це називається "до побачення, більше ніколи не побачимося", - сказав Ф'юрі.