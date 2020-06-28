Лопес - про трійку Ломаченко-Хейні-Рамірес: Вони не розуміють хто я, ніхто із них не хоче битися зі мною

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#Лопес, #Ломаченко

Джерело - BoxingNews24.

Американський чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес (15-0; 12 КО) не хвилюється за підсумок бою проти Василя Ломаченка, Хосе Раміреса та Девіна Хейні і вважає себе кращим за них.

Про це заявив сам боксер.

"Вони мене викликають? Вони не хочуть цього лайна. Вони не розуміють, що я збираюся зробити з ними. Немає таких, як я. Подзвони мені, назви місце, і я буду там. Я один такий. Ми працюємо. Поки немає дати бою з Ломаченко, але ми тренуємося. Вони не розуміють, що роблять, коли викликають мене на бій.

Ніхто з цих хлопців не хоче битися зі мною. Вони налякані. Всі вони налякані. Подзвони мені і я буду поруч. Я можу зробити так як ви захочете" - сказав Лопес.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес повинен відбутися з глядачами.

 Раніше, Ломаченко і Усик висміяли техніку Віталія Кличка.

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