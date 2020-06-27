Мейвезер розкритикував рейтинг найкращих напівсередньоваговиків усіх часів

Всі ці рейтинги в наш час - це божевілля

Якщо ти - експерт, то зроби домашнє завдання перед тим, як говорити на певні теми в боксі.

Таку думку висловив колишній чемпіон світу Флойд Мейвезер.

"Це божевілля. Одного разу дехто скинув мені рейтинг найкращих напівсередньоваговиків усіх часів. Вони поставили Шугара Рея Леонарда на перше місце. Але як можна його ставити на вершину, якщо він програв легковаговику Роберто Дюрану?", - заявив боксер.

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"Також вони говорили про мій бій із Маркесом, який пройшов в проміжній вазі. Але ж той же Маркес нокаутував їх третього номера - Менні Пакьяо. Вони намагалися сказати, що насправді Хуан Маркес був занадто слабкий для мене. Але він не був таким для Пакьяо.

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"Всі ці рейтинги в наш час - це божевілля. Якщо ти - експерт, то зроби домашнє завдання перед тим, як говорити на певні теми в боксі", - підсумував Мейвезер.

Раніше Мейвезер заявляв, що припиніть переслідувати дідугана Пакьяо.