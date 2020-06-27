Колишній боксер відчуває себе добре

Джерело - Boxing Scene.

Екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик прийняв рішення про завершення кар'єри не через проблеми зі здоров'ям.

Про це він розповів порталу Boxing Scene.

"Мій розум в повному порядку, я відчуваю себе добре і прямо зараз розумію, що настав час дещо змінити в моєму житті. Поїздка в лікарню була просто пересторогою через нещодавні події з іншими боксерами. Кілька хлопців померли, тому я відправився туди",- сказав Гвоздик.

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"А ви знаєте Тедді Атласа. Він хоче бути впевненим в будь-якій ситуації і змусив мене поїхати в госпіталь. Насправді не змусив, а сказав, що мені це потрібно зробити. Все було добре", - підсумував українець.

Нагадаємо, російський чемпіон в категорії Гвоздика відреагував на рішення українця завершити кар'єру.