Вайт - офіційний претендент на пояс WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Бобу Аруму потрібно навчитися поважати себе і британського суперважковаговика Ділліана Вайта.

Таку думку висловив британець після слів промоутера, який хотів би, щоб британець спочатку побився з українцем Олександром Усиком, а потім з переможцем бою Ф'юрі - Джошуа.

"Бобу Арум потрібно замовкнути. Все, що йому потрібно зробити, - це закрити свій рот. Послухайте, він - член Залу слави, хороший мужик тощо, але він несе нісенітницю. Йому потрібен спокій", - заявив Вайт.

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"Йому потрібно навчитися поважати себе і мене теж, а також зрозуміти, що я заслужив своє місце, я важко працював", - підсумував боксер.

Вайт - офіційний претендент на пояс WBC, яким володіє Тайсон Ф'юрі.

Раніше, Гірн закликав Усика не боксувати з Вайтом.