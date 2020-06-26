Шатернікова: Об'єднавчий бій Далакяна відбудеться до кінця року

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян до кінця року проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версією WBC Хуліо Мартінесом.

Про це розповіла віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

"Переговори по об’єднавчого бою Далакяна тривають. Я не можу сказати, що вони остаточно оформлюються або вже готові до підписання. Ні, до цього ще далеко. Говорити, про об’єднувальний поєдинок в Китаї за нинішніх умов – нонсенс.

Команда Артема намагається вибити для нього найкращі умови, щоб він міг нормально підготуватися, адаптуватися. Ніхто не хоче, щоб такий бій проходив в якомусь ангарі.

Переговори тривають щотижня, але поки ніхто контракт не підписуватиме. У мене є інтуїція, що до кінця року об’єднавчий бій Артема відбудеться, але точно не в найближчі місяці", - сказала Шатернікова.