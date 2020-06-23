 Ф’юрі: Ніхто з найкращих суперважковаговиків не переміг би мене | Бокс | Champion.com.ua
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Ф’юрі: Ніхто з найкращих суперважковаговиків не переміг би мене

Вчора 23:41 381 0
Тайсон Ф'юрі назвав себе найвеличнішим боксером в історії
Ф’юрі: Ніхто з найкращих суперважковаговиків не переміг би мене
#Ф’юрі, #бокс

Джерело - sport.uа.

Ніхто з великих боксерів в історії не зміг би перемогти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі.

Про це розповів сам боксер.

"Ніхто з найкращих суперважковаговиків в історії не переміг би мене. Ні Тайсон, ні Алі, ні Форман.

Це стосується і Джо Луїса, Леннокса Льюїса, Кена Нортона, Роккі Марчіано, Флойда Паттерсона, Джані Танні, Джона Л. Саллівана.

По-перше, я дуже великий. По-друге, я дуже сильний. По-третє, у мене занадто багато стилів для них", -  відзначив Ф’юрі.

Раніше, Вайт звинуватив Ф'юрі в лукавстві.

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