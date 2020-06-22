Стівенсон - про можливого суперника Ломаченка: Він - монстр

Чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон хотів би зустрітися в рингу з співвітчизником Джервонтою Девісом.

Про це заявив сам боксер.

"Я вважаю, що Танк [Джервонта Девіс] по-справжньому талановитий боєць. Він - монстр. Він обігнав вже багатьох з нас, тому що до того моменту, як я тільки став професіоналом, він вже був чемпіоном світу. Так що я думаю, що Танк чертовськи приголомшливий боєць. І якщо ми з ним коли-небудь зійдемося в рамках однієї вагової категорії, у нас вийде чудовий поєдинок. Я думаю, це буде по-справжньому великий бій. Ми з Танком покажемо відмінне шоу. Але я не впевнений, що найближчим часом він зможе спуститися в мою вагову", - сказав Стівенсон.