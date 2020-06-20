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Красюк: Бій Усик – Чісора відбудеться десь на планеті Земля

Сьогодні 12:15 529 0
Олександр Красюк прокоментував бій Усик – Чісора
Красюк: Бій Усик – Чісора відбудеться десь на планеті Земля
#Красюк, #Усик, #Чісора

Джерело - tribuna.com.

Бій між Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) може відбутися у серпні-вересні.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

Важливо: Гірн назвав нову дату бою Усик – Чісора

"Ми шукаємо місце і час для цього бою. Він пройде в серпні або вересні десь на планеті Земля. Усику все одно, де це буде - в Британії, Штатах, Австралії, Нової Зеландії або Японії. Так само і по глядачах - йому все одно, будуть вони чи ні. Він хоче битися.

Ми обговорювали бій Чісора - Усик з Едді Гірном. Він говорив про те, щоб зробити його перед невеликою кількістю глядачів. Можливо, буде без глядачів", - розповів Красюк.

Нагадаємо, Паркер хоче битися з Усиком.

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