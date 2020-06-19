Ф'юрі: Не розумію, чого Вайт хоче домогтися своїм позовом

Британець Ділліан Вайт позовом до суду на WBC, вимагаючи чемпіонського бою, нічого не досягне.

Про це заявив володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

"Я не розумію, чого він хоче добитися своїм позовом. Сумніваюся у всій цій затії з однієї простої причини. Ось Вайт говорить, що не може отримати титульний бій. Але через пандемію ми не можемо провести жодного шоу. Весь світ немов поставили на паузу.

Від коронавірусу постраждали всі. Ми планували провести третій бій з Деонтеєм Вайлдером в липні. Але у наших команд нічого не вийшло. Так що, мені теж подати позов? Проти кого? Проти коронавірусу? Не знаю, про що думають його адвокати. Можливо, у них є якийсь план", - сказав Ф'юрі.