Колишній суперник Усика розкрив секрет перемоги над Ф'юрі

Ентоні Джошуа для перемоги над Тайсоном Ф'юрі потрібно активно піти вперед з першого раунду.

Про це заявив Тоні Белью.

"Думаю, що Джошуа відразу ж накинеться на Тайсона Ф'юрі, і не виключаю, що зможе досить швидко його зловити.

Але не зрозумійте мене неправильно, якщо цей бій триватиме довше 4-5 раундів, тоді Джошуа чекають серйозні неприємності. Йому потрібно якомога швидше розбиратися з Ф'юрі, тому що чим довше ти перебуваєш в рингу з Тайсоном, тим складніше стає йому протистояти", - зазначив Белью.