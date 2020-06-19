Колишній суперник Усика розкрив секрет перемоги над Ф'юрі

Джерело - vringe.com.
Ентоні Джошуа для перемоги над Тайсоном Ф'юрі потрібно активно піти вперед з першого раунду.
Про це заявив Тоні Белью.
"Думаю, що Джошуа відразу ж накинеться на Тайсона Ф'юрі, і не виключаю, що зможе досить швидко його зловити.
Але не зрозумійте мене неправильно, якщо цей бій триватиме довше 4-5 раундів, тоді Джошуа чекають серйозні неприємності. Йому потрібно якомога швидше розбиратися з Ф'юрі, тому що чим довше ти перебуваєш в рингу з Тайсоном, тим складніше стає йому протистояти", - зазначив Белью.
Бою Ф'юрі-Джошуа за всі титули в суперважкій вазі можуть перешкодити обов'язкові претенденти – українець Олександр Усик і британець Ділліан Вайт.
Раніше, Ф'юрі заявляв, що Вайлдер - другий найкращий суперваговик світу.
Нагадаємо, визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої.