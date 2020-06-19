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Колишній суперник Усика розкрив секрет перемоги над Ф'юрі

Сьогодні 19:25 717 0
Белью дав поради Джошуа
Колишній суперник Усика розкрив секрет перемоги над Ф'юрі
#Ф’юрі, #Белью

Джерело - vringe.com.

Ентоні Джошуа для перемоги над Тайсоном Ф'юрі потрібно активно піти вперед з першого раунду.

Про це заявив Тоні Белью.

"Думаю, що Джошуа відразу ж накинеться на Тайсона Ф'юрі, і не виключаю, що зможе досить швидко його зловити.

Але не зрозумійте мене неправильно, якщо цей бій триватиме довше 4-5 раундів, тоді Джошуа чекають серйозні неприємності. Йому потрібно якомога швидше розбиратися з Ф'юрі, тому що чим довше ти перебуваєш в рингу з Тайсоном, тим складніше стає йому протистояти", - зазначив Белью.

Бою Ф'юрі-Джошуа за всі титули в суперважкій вазі можуть перешкодити обов'язкові претенденти – українець Олександр Усик і британець Ділліан Вайт.

Раніше, Ф'юрі заявляв, що Вайлдер - другий найкращий суперваговик світу.

Нагадаємо, визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої.

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