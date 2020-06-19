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Турман: Поки Пакьяо не завершить кар'єру, я буду вимагати реваншу

Сьогодні 17:10 552 0
Турман має намір повернути свій пояс
Турман: Поки Пакьяо не завершить кар'єру, я буду вимагати реваншу
#Пакьяо, #Турман

Джерело - BoxingScene.

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Кіт Турман бажає провести реванш проти Менні Пакьяо, щоб спробувати повернути свій пояс.

Про це заявив сам боксер.

"Зараз важко про це говорити. Я не знаю, який бій хоче провести Пакьяо. Неважливо, з ким він буде боксувати, це буде не так видовищно, як бій Турман - Пакьяо.

Я хочу отримати назад свій титул. Це був мій пояс, і мені подобається шанс його повернути. Це не обов'язковий бій, я не нав'язую себе і нині все залежить від нього. Але поки Пакьяо не завершить кар'єру, я буду вимагати реваншу.

У мене була мрія, що, коли я буду боксувати проти Ерола Спенс, це буде бій за три чемпіонські титули", - сказав Турман. 

Раніше повідомлялося, що Пакьяо є головним кандидатом на наступний бій з Теренсом Кроуфордом.

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