Турман: Поки Пакьяо не завершить кар'єру, я буду вимагати реваншу

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Кіт Турман бажає провести реванш проти Менні Пакьяо, щоб спробувати повернути свій пояс.

Про це заявив сам боксер.

"Зараз важко про це говорити. Я не знаю, який бій хоче провести Пакьяо. Неважливо, з ким він буде боксувати, це буде не так видовищно, як бій Турман - Пакьяо.

Я хочу отримати назад свій титул. Це був мій пояс, і мені подобається шанс його повернути. Це не обов'язковий бій, я не нав'язую себе і нині все залежить від нього. Але поки Пакьяо не завершить кар'єру, я буду вимагати реваншу.

У мене була мрія, що, коли я буду боксувати проти Ерола Спенс, це буде бій за три чемпіонські титули", - сказав Турман.