Ф'юрі назвав ТОП-5 найкращих боксерів в історії

Тайсон Ф'юрі назвав найкращих боксерів світу

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі назвав п'ятірку найвизначніших боксерів в історії суперважкої ваги.

Про це розповів сам боксер.

Цікаво, що британець не поставив себе в топ, хоча раніше заявляв, що є найвидатнішим бійцем, який коли-небудь існував.

ТОП-5 суперважковаговиків в історії за версією Ф'юрі:

1. Мухаммед Алі.

2. Ларрі Холмс.

3. Леннокс Льюїс.

4. Джо Луїс.

5. Роккі Марчіано.

Раніше, Ф'юрі заявляв, що Вайлдер - другий найкращий суперваговик світу.

Нагадаємо, визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої.