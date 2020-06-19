Ф'юрі назвав ТОП-5 найкращих боксерів в історії

Джерело - sport.ua.
Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі назвав п'ятірку найвизначніших боксерів в історії суперважкої ваги.
Про це розповів сам боксер.
Цікаво, що британець не поставив себе в топ, хоча раніше заявляв, що є найвидатнішим бійцем, який коли-небудь існував.
ТОП-5 суперважковаговиків в історії за версією Ф'юрі:
1. Мухаммед Алі.
2. Ларрі Холмс.
3. Леннокс Льюїс.
4. Джо Луїс.
5. Роккі Марчіано.
Раніше, Ф'юрі заявляв, що Вайлдер - другий найкращий суперваговик світу.
Нагадаємо, визначились гонорари Ф’юрі та Джошуа за два бої.