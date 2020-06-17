 Сіренко: Намагався співпрацювати з нашими промоутерами, але інтересу не було | Бокс | Champion.com.ua
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Сіренко: Намагався співпрацювати з нашими промоутерами, але інтересу не було

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Боксер розповів про кроки, які потрібно зробити для отримання титульного бою
Сіренко: Намагався співпрацювати з нашими промоутерами, але інтересу не було
#Сіренко

Джерело - fbu.org.ua.

Проспект суперважкої ваги  Владислав Сіренко намагався співпрацювати з українськими промоутерами, але інтересу конкретного не було.

Про це заявив боксер.

"Ну, перш ніж поїхати в Америку в пошуках щастя, я намагався співпрацювати з нашими. Інтересу конкретного не було.

Башир сказав, що ви станете чемпіоном світу і зберете всі пояси хевівейту. А які кроки для цього потрібно пройти? Ще дуже багато. У нас все працює за рейтингами: тобі треба потрапити в ці списки, вигравши пояса Інтерконті, інтернейшнел, регіональні титули, це допомагає тобі підніматися. Чим краще твої рейтинги - тим більше твої шанси на титульний бій.

Мені ще працювати і працювати, щоб отримати шанс поборотися за пояс. Скільки часу це займе - навіть не знаю, це дуже індивідуальна справа, а тим більше під час такої вимушеної паузи", - сказав Сіренко.

Раніше, Сіренко відреагував на відхід Гвоздика з боксу.

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