Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик завершив кар'єру тому, що немає що вже доводити.
Про це заявив колишній промоутер Альберт Сієста.
"Гвоздяра" - це дуже розумна людина, думаю, йому запропонували щось цікаве. У локдауні сидів із сім'єю, щось переосмислив. А кому йому що доводити? Він уже був чемпіоном WBC.
З Бетербієвим він дещо не витягнув, Бітер чисто по-чеченськи переїв, перебив його. Там настав такий момент під час бою, коли Артур вимкнув свій інстинкт самозбереження, а у Гвоздяри він включився.
Фактор який в бою: у кого інстинкт самозбереження раніше з'явиться. А там такі думки неправильні можуть з'явитися в рингу. Мало не до того, що "а навіщо мені це треба, у мене і так все добре", - сказав Сієста.
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Альберт Сиеста о завершении карьеры Гвоздиком: «А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC»❗️ ⠀ Британский промоутер @alsiesta1 во время прямого эфира в Instagram @luckypunchnet поделился своим мнением о завершении карьеры экс-чемпионом мира @wbcboxing в полутяжелом весе, украинцем @alex_gvozdyk (17-1, 14 КО) ⤵️ ⠀ «Гвоздяра это очень умный человек, думаю, ему чего-то пожурили интересное, в локдауне сидел с семьей, что-то переосмыслил. А кому ему что доказывать? Он уже был чемпионом WBC. ⠀ С Битером он немного не вытянул, Битер чисто по-чеченски его переел, перебил его. Там настал такой момент во время боя, когда Артур выключил свой инстинкт самосохранения, а у Гвоздяры он включился. Фактор какой в бою: у кого инстинкт самосохранения раньше появится. А там такие мысли неправильные могут появиться в ринге. Чуть ли не до того, что «а зачем мне это надо, у меня и так все хорошо». ⠀ Запись прямого эфира с Альбертом Сиестой смотрите в #IGTV в нашем Instagram📱 ⠀ #бокс2020 #сиеста #гвоздик #лакипанчнет #boxing2020 #siesta #gvozdyk #luckypunchnet
Нагадаємо, Гвоздик оголосив про завершення кар'єри 9 червня. Українець був чемпіоном WBC в напівважкій вазі після перемоги над Адонісом Стівенсоном, але програв титул росіянинові Артуру Бетербієву.
Раніше рішення Гвоздика завершити кар'єру прокоментував Сергій Дерев'янченко.