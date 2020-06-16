Ф'юрі: Ми вели переговори з Тайсоном про виставковий бій

Команда чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі вела переговори з легендарним американцем Майком Тайсоном про можливе проведення виставкового бою.

Про це заявив сам Ф'юрі.

"Ми вели переговори з Тайсоном і його менеджером щодо виставкового бою зі мною. Ми контактували, але я більше нічого не чув про це.

Здається, нам надійшла пропозиція від ESPN. Це була велика і офіційна угода. Але я не вважаю, що ми підемо цим шляхом.

Мені дали ім'я на честь цього хлопця. Я вважаю, що наш бій з Тайсоном був би культовим і легендарним. Старий Тайсон проти нового Тайсона" - сказав Ф'юрі.