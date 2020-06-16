The Ring не включив Усика у ТОП-10 оновленого рейтингу суперваговиків

Журнал помістив українця за межі десятки найкращих

В оновлений рейтинг найкращих суперваговиків не включили українського боксера суперважкої ваги Олександра Усика.

Про це повідомляє The Ring.

Десятка кращих суперваговиків від The Ring виглядає наступним чином:

Чемпіон - Тайсон Ф'юрі

1. Ентоні Джошуа

2. Ділліан Вайт

3. Деонтей Вайлдер

4. Луїс Ортіс

5. Енді Руїс

6. Олександр Повєткін

7. Джозеф Паркер

8. Майкл Хантер

9. Оскар Рівас

10. Кубрат Пулєв.

Олександра Усика разом з Ефе Аджагбой, Даніелем Дюбуа, Філіпом Хргович і Агітом Кабаелом журнал помістив на поріг рейтингу.

Раніше, промоутер Усика наполягає на поєдинку з Джошуа.