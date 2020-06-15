Дерев'янченко: Після бою з Головкіним моя популярність сильно збільшилася

Джерело - BoxingScene.
У напруженому бою перемогу над Сергієм Дерев'янченком судді не заслужено віддали перемогу Геннадію Головкіну.
Про це заявив сам український боксер.
"Я переглядав цей бій. Він був дуже рівним, але я вважаю, що все ж переміг. Так чи інакше, а це дуже важливий поєдинок. Після бою моя популярність сильно збільшилася.
Тепер я ще більш мотивований довести, що можуть бути чемпіоном. Реванш? Я б хотів, але переможець цього бою повинен битися з Альваресом. І Головкін націлений на це", - сказав Дерев'янченко.
Сергій поки не знає, коли повернеться в ринг і хто буде суперником.
Раніше рішення Гвоздика завершити кар'єру прокоментував Сергій Дерев'янченко.