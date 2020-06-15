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Вірчіс став на захист підозрюваного у нападі на Гандзюк

Сьогодні 10:31 1728 0
Володимир Вірчіс прокоментував звинувачення Владислава Мангера у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.
Вірчіс став на захист підозрюваного у нападі на Гандзюк
#Вірчіс

Джерело - glavcom.ua.

Колишній чемпіон Європи у суперважкій категорії Володимир Вірчіс звернувся до президента України Володимира Зеленського стосовно необґрунтованого, з його точки зору, звинувачення глави Херсонської обласної державної адміністрації Владислава Мангера в причетності до вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.

Про це розповів сам боксер.

За словами Вірчіса, за півтора року розслідування вини пана Мангера не виявлено. Боксер сумнівається в тому, чи надходить президентові країни достовірна інформація "від спецслужб і прокуратури".

Важливо: Померла активістка, яку підтримували фанати Динамо

Боксер стурбований, що злочин може бути розкритий "ціною звинувачення чесної і порядної людини, яку поважає весь регіон, вся область".

Також Вірчіс нагадав, що Владислав Мангер є віцепрезидентом Федерації боксу України і проводить турнір пам’яті свого батька Миколи, а також фінансує херсонський хокейний клуб Дніпро.  

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