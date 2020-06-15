Джерело - glavcom.ua.
Колишній чемпіон Європи у суперважкій категорії Володимир Вірчіс звернувся до президента України Володимира Зеленського стосовно необґрунтованого, з його точки зору, звинувачення глави Херсонської обласної державної адміністрації Владислава Мангера в причетності до вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.
Про це розповів сам боксер.
За словами Вірчіса, за півтора року розслідування вини пана Мангера не виявлено. Боксер сумнівається в тому, чи надходить президентові країни достовірна інформація "від спецслужб і прокуратури".
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Боксер стурбований, що злочин може бути розкритий "ціною звинувачення чесної і порядної людини, яку поважає весь регіон, вся область".
Також Вірчіс нагадав, що Владислав Мангер є віцепрезидентом Федерації боксу України і проводить турнір пам’яті свого батька Миколи, а також фінансує херсонський хокейний клуб Дніпро.