Володимир Вірчіс прокоментував звинувачення Владислава Мангера у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Колишній чемпіон Європи у суперважкій категорії Володимир Вірчіс звернувся до президента України Володимира Зеленського стосовно необґрунтованого, з його точки зору, звинувачення глави Херсонської обласної державної адміністрації Владислава Мангера в причетності до вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.

Про це розповів сам боксер.

За словами Вірчіса, за півтора року розслідування вини пана Мангера не виявлено. Боксер сумнівається в тому, чи надходить президентові країни достовірна інформація "від спецслужб і прокуратури".

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Боксер стурбований, що злочин може бути розкритий "ціною звинувачення чесної і порядної людини, яку поважає весь регіон, вся область".

Також Вірчіс нагадав, що Владислав Мангер є віцепрезидентом Федерації боксу України і проводить турнір пам’яті свого батька Миколи, а також фінансує херсонський хокейний клуб Дніпро.