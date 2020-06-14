Глазков - про суперника Постола: Я не знаю хто такий Рамірес

Джерело - Чемпіон.
До бою Ломаченко - Лопес, який скасували, зробили хорошу передісторію.
Про це заявив В'ячеслав Глазков.
"Лома - Лопес, я так зрозумів, що скасували, але був би цікавий бій, тим більше передісторію вони зробили... По бою Постол - Рамірес нічого не скажу, я не знаю хто такий Рамірес, за цією вагою не стежу, але якщо буде бій, звичайно, дивитимуся і вболіватиму за Віктора!", - сказав Глазков.
Раніше, Гірн заявляв, що бій Усик - Чісора може відбутися на садовому майданчику Matchroom Boxing.