Глазков: Клімас пропонував повернутися, але здоров'я не дозволяє

Колишній український боксер, який раніше виступав у надважкій ваговій категорії, В'ячеслав Глазков відмовився відновлювати кар'єру.

Про це заявив сам спортсмен.

"Зараз живу в США, відкрив тут невелику компанію з вантажоперевезень, сам теж їжджу на траку, тим і живу зараз...

З приводу завершення кар'єри особливо і сказати нічого, трапилася травма коліна в бою з Мартіном, переніс 2 операції, фініта ля комедія... Повернутися з радістю, та коліно не дозволяє. З Егісом Клімасом розмовляли, він теж пропонував повернутися, але я йому також відповів, що я то з радістю, але здоров'я не дозволяє", - сказав Глазков.