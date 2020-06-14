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Глазков: Клімас пропонував повернутися, але здоров'я не дозволяє

Сьогодні 16:24 649 0
Колишній український боксер - про причини завершення кар'єри
Глазков: Клімас пропонував повернутися, але здоров'я не дозволяє
#Клімас, #Глазков

Джерело - Чемпіон.

Колишній український боксер, який раніше виступав у надважкій ваговій категорії, В'ячеслав Глазков відмовився відновлювати кар'єру.

Про це заявив сам спортсмен.

"Зараз живу в США, відкрив тут невелику компанію з вантажоперевезень, сам теж їжджу на траку, тим і живу зараз...

З приводу завершення кар'єри особливо і сказати нічого, трапилася травма коліна в бою з Мартіном, переніс 2 операції, фініта ля комедія... Повернутися з радістю, та коліно не дозволяє. З Егісом Клімасом розмовляли, він теж пропонував повернутися, але я йому також відповів, що я то з радістю, але здоров'я не дозволяє", - сказав Глазков.

 
 
 
 
 
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Украинский боксёр-профессионал, выступающий в супер тяжёлой весовой категории. Серебряный призёр чемпионата мира среди любителей (2007). Бронзовый призёр XXIX Олимпийских игр (2008). Чемпион США по версии USBA (2015) Вячеслав Глазков (21-1-1,13 КО) дал интервью для @time_boxing_ua Вячеслав, здравствуйте. Хотелось бы узнать где и чем сейчас занимаетесь? . - Здравствуйте. Сейчас живу в США, открыл здесь небольшую компанию по грузоперевозкам, сам тоже езжу на траке, тем и живу сейчас... . Расскажите немного о завершении своей боксерской карьеры? Не думаете о том чтобы вернуться ? . - По поводу завершения карьеры особо и сказать нечего, случилась травма колена в бою с Мартином, перенес 2 операции, финита ля комедия... Вернуться, с радостью, да колено не позволяет! С Эгисом Климасом разговаривали, он тоже предлагал вернуться, но я ему также ответил, что я то с радостью, но здоровье не позволяет! . Сейчас много разговоров о возвращении Майка Тайсона. Что думаете об этом? - По поводу Тайсона ничего не думаю, пока это только разговоры, но надо отдать старику должное, он в хорошей форме! . Следите за украинским боксом? Что можете сказать о боях ЛОМА-ЛОПЕС, УСИК-ЧИСОРА , ПОСТОЛ-РАМИРЕС, кого ещё можете выделить из украинских боксеров? . - За нашими ребятами конечно слежу, с одной сборной как никак! Для Усика Чисора будет проверкой, но думаю Саша его измотает и "прибъет" во второй половине боя, Лома-Лопес я так понял, что отменили, но был бы интересный бой, тем более предисторию они сделали... по Постол-Рамирес ничего не скажу, я не знаю кто такой Рамирес, за этим весом не слежу, но если будет бой конечно буду смотреть и болеть за Виктора! Конечно выделил бы Сергея Деревянченко, он давно уже заслужил чемпионский пояс, надеюсь, что в скором будущем он его завоюет! . Что можете сказать о ситуации в супер тяжёлом весе? Назовите ваш топ 3? . - Топ 3 Супертяжей это Джошуа, Фьюри, и наверное Паркера выделил бы. . Пару слов для украинских поклонников бокса. - Поклонникам хочу пожелать терпения и надежд, что в скором будущем они снова смогут кричать и болеть за наших ребят на больших аренах или возле экрана телевизора! . . @time_boxing_ua #timeboxingua #boxing #boxing

Допис, поширений TimE boxing UA 《TBU》 (@time_boxing_ua)

Нагадаємо, 16 січня 2016 року у Нью-Йорку Глазков провів бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF. Він програв поєдинок американцеві Чарльза Мартіну технічним нокаутом у 3-му раунді.

Раніше, Ф’юрі назвав найнебезпечнішого суперника.

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