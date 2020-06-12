Непереможний американський боксер захворів коронавірусом напередодні бою

Проспект повинен був битися на шоу Боба Арума

У непереможного американського проспекту другого напівлегкої ваги Крістофера Завала був виявлений коронавірус.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Боксер повинен був битися на шоу промоутерської компанії Боба Арума Top Rank 16 червня проти співвітчизника Едварда Васкеса (7-0, 1 КО).

Крістофер пройшов тест ще до прибуття в Лас-Вегас і хвороба у нього проходить з легкими симптомами. Причиною раннього тестування боксера стало зараження на COVID-19 його спаринг-партнера.

Раніше, Постол прибув у США для підготовки до бою з Раміресом.