Відомий промоутер спростував версію про проблеми зі здоров'ям у Гвоздика

Джерело - Спорт-Експрес.
Причиною завершення кар'єри ексчемпіоном світу, 33-річним українцям, Олександром Гвоздиком є бізнес.
Про це заявив керівник компанії K2 Promotions Олександр Красюк.
"Він [Гвоздик] пішов у бізнес. Що це за бізнес, я, якщо чесно, поняття не маю. Зі здоров'ям у нього точно все добре", - сказав Красюк.
Раніше менеджер Гвоздика, Егіс Клімас, підтвердив цю версію.
Нагадаємо, Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Українець був чемпіоном WBC в напівважкій вазі після перемоги над Адонісом Стівенсоном, але програв титул росіянинові Артуру Бетербієву.