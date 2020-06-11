Відомий промоутер спростував версію про проблеми зі здоров'ям у Гвоздика

Причиною завершення кар'єри ексчемпіоном світу, 33-річним українцям, Олександром Гвоздиком є бізнес.

Про це заявив керівник компанії K2 Promotions Олександр Красюк.

"Він [Гвоздик] пішов у бізнес. Що це за бізнес, я, якщо чесно, поняття не маю. Зі здоров'ям у нього точно все добре", - сказав Красюк.