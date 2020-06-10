Джерело - BoxingScene.
Український боксер Олександр Усик відмовився від своїх високих досягнень у важкій вазі, щоб отримати статус обов'язкового претендента в суперважкому дивізіоні.
Про це заявив його промоутер Олександр Красюк.
"Усик відмовився від своїх високих досягнень у важкій вазі, щоб отримати статус обов'язкового претендента в суперважкому дивізіоні. Як його промоутер, найкраще, що я можу зробити, - переконатися, що його жертва не була марною", - сказав Карсюк
Актуально: Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох поєдинків у 2021 році
"Ми повинні зробити чемпіонський бій для Усика в суперважкій вазі якомога швидше. І ми будемо стояти на своєму", - підсумував промоутер.
Усик є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, Чісора готовий битися з Усиком у Саудівській Аравії.