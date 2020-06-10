Промоутер українського супертяжа прокоментував інформацію про те, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі домовилися про два бої в 2021 році

Джерело - BoxingScene.

Український боксер Олександр Усик відмовився від своїх високих досягнень у важкій вазі, щоб отримати статус обов'язкового претендента в суперважкому дивізіоні.

Про це заявив його промоутер Олександр Красюк.

"Усик відмовився від своїх високих досягнень у важкій вазі, щоб отримати статус обов'язкового претендента в суперважкому дивізіоні. Як його промоутер, найкраще, що я можу зробити, - переконатися, що його жертва не була марною", - сказав Карсюк

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"Ми повинні зробити чемпіонський бій для Усика в суперважкій вазі якомога швидше. І ми будемо стояти на своєму", - підсумував промоутер.

Усик є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, Чісора готовий битися з Усиком у Саудівській Аравії.