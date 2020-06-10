 Арум: Для мене було честю представляти інтереси Гвоздика | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Для мене було честю представляти інтереси Гвоздика

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Відомий промоутер прокоментував рішення українця завершити кар'єру
Арум: Для мене було честю представляти інтереси Гвоздика
#Гвоздик, #Арум

Джерело - ESPN.

Компанія Top Rank із задоволенням вела справи українського боксера Олександра Гвоздика, який оголосив про завершення кар'єри.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Ми із задоволенням вели справи Олександра Гвоздика. Він проявив себе не тільки як великий боєць, але як один із найбільш інтелігентних боксерів. Це була честь представляти його інтереси. Ми добре з ним попрацювали і привели Гвоздика до звання чемпіона світу.

Тепер він вирішив зайнятися бізнесом. Ми знаємо, що він досягне успіху в цьому завдяки своєму характеру і наполегливості. Бажаємо йому успіху", - сказав Арум.

Раніше рішення Гвоздика завершити кар'єру прокоментував Сергій Дерев'янченко.

На професійному рингу Олександр Гвоздик провів 18 боїв, в 17 здобув перемогу. 18 жовтня 2019 року українець програв нокаутом Артуру Бетербієву і втратив титул чемпіона світу WBC в напівважкій вазі.

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