Компанія Top Rank із задоволенням вела справи українського боксера Олександра Гвоздика, який оголосив про завершення кар'єри.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Ми із задоволенням вели справи Олександра Гвоздика. Він проявив себе не тільки як великий боєць, але як один із найбільш інтелігентних боксерів. Це була честь представляти його інтереси. Ми добре з ним попрацювали і привели Гвоздика до звання чемпіона світу.

Тепер він вирішив зайнятися бізнесом. Ми знаємо, що він досягне успіху в цьому завдяки своєму характеру і наполегливості. Бажаємо йому успіху", - сказав Арум.